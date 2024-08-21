İzmir Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Toplantı Düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Yangınlar İçin Toplandı

İzmir, orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım etmek üzere olağanüstü belediye meclis toplantısı düzenledi. Bu toplantıda, yardımların organize edilmesi amacıyla bir komisyon kurulması gündeme alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Açıklamaları

Cemil Tugay, Kültürpark'ta gerçekleştirilen 2024 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında, yangının geniş bir alana yayıldığını ve pek çok vatandaşın evlerinin, bahçelerinin ve iş yerlerinin zarar gördüğünü vurguladı. Tugay, "Bu durumu telafi etmek, devletimizin birçok kurumu kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de sorumluluğundadır. Yangın anında ekibimiz aktif olarak çalıştı, tahliye edilen vatandaşlar konuk evlerine alındı ve düzenli yemek servisi sağlandı," şeklinde konuştu.

Mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gerekli sosyal yardım çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirten Tugay, Cumhurbaşkanı'nın yardımlarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Tugay, "Evleri zarar gören vatandaşlarımıza 'ev yapacağız' mesajını biz de hevesle bekliyoruz. Umuyorum ki hızlı bir şekilde bu süreç ilerler," dedi.

Tugay, ayrıca, gönüllü mühendislerin bölgedeki ağaçların durumu hakkında değerlendirmeler yapacağı bilgisini paylaştı. Oluşturulan komisyonun görevleri arasında yangın mağdurlarına nakdi, ayni ve lojistik yardımlar sağlanması bulunuyor. Bu önerge, meclisten oy birliğiyle geçerek kabul edildi.