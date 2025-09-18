İzmir Büyükşehir'de 500'den Fazla Güvenlik Görevlisi Yıllık İzne Çıkarıldı

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar'ın açıklaması

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde görevli 500’den fazla sendika üyesi güvenlik görevlisinin, belediye tarafından yıllık izne çıkarıldığını duyurdu.

Kenar, izne çıkarılan güvenlik görevlilerinin işlemlerini tamamlamak üzere İZENERJİ AŞ Genel Müdürlüğü binası önünde toplandıklarını belirtti. Toplanan personelin amacının izin sürecini imzalamak olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 12 iştirak bünyesinde çalışan ve sendika üyeliği bulunan toplam 3 bin 4 güvenlik görevlisi bulunuyor.

Kenar, pazartesi gününden itibaren iştiraklerde görevli güvenlik personelinin şirkete iade edilmesine yönelik bir çalışmanın başlatıldığını; önce sayıların düşük olduğunu, ancak dün akşam personele 'şirkete iadeniz yapıldı' şeklinde mesaj gönderildiğini söyledi. İşverenle yapılan görüşmede bugün itibarıyla arkadaşların 'şirkete iadeniz yapıldı, ücretsiz izin' adı altında havuza gönderildiğinin öğrenildiğini aktardı.

Ancak Kenar, burada toplanan kalabalığın nedeninin ücretsiz izin veya iade işlemi olmadığını, personele ait yıllık izin evraklarının imzalanması için işlem yapıldığını kaydetti.

Personelin hak kaybı yaşamadan başka birimlerde görevlendirilmesi için kurulacak komisyonda mülakat yöntemiyle yerleştirme yapılacağını belirten Kenar, sayının 500'ü geçtiğini ve taraflarına henüz resmi bir listenin iletilmediğini söyledi.

Kenar ayrıca, izne çıkarılan personele ilişkin durumun detaylarını şöyle aktardı: 'Yaklaşık 300'ü emeklilikte günü doldurmuş ve sağlık raporu olan arkadaşlarımız. Diğer 200 arkadaşımız ise Konak ve Karşıyaka ilçelerindeki tramvay duraklarından çekilen güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdır.'

İzne çıkarılan İzmir Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ AŞ Genel Müdürlüğü binası önünde bir araya gelerek, izin işlemlerini gerçekleştirdi.