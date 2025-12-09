İzmir Büyükşehir işçileri mücadeleyi sürdürüyor: "350 kişi işe dönene dek eylem devam"

Eylem ikinci gününde de devam etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçiler, maaşların eksik yatması, ek gelirlerin 4 aydır ödenmemesi ve 350 kişinin havuzda bekletilmesi gerekçesiyle düzenledikleri eyleme bugün yeniden başladı. İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK çalışanları sabah erken saatlerde Kültürpark 9 Eylül kapısında bir araya geldi ve işten çıkarılanların işe iade edilmesini talep etti.

Sendika: Ödeme takvimi belirlenene dek eylem sürecek

DİSK 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, dün akşam maaşların %99unun yatırıldığını ancak geriye küçük bir meblağın kaldığını söyledi. Gül, "Geriye kalan alacaklarımızla ilgili bir ödeme takvimi açıklanmasını istiyoruz" dedi ve havuzda bekletilen 350 çalışanın yeniden işe alınana dek eylemlerinin süreceğini belirtti.

"Müzakereye açığız"

Ercan Gül, "Maaşlarımızın eksik yatırılması, 4 aylık sosyal haklarımızdaki ödemelerin düzenli bir şekilde ödenmemesi ve 350 tane arkadaşımızın işbaşı yaptırılmamasından kaynaklı sesimizi duyurmak için bu alandaydık" ifadelerini kullandı. Gül, masaya çağrı yaptıklarını ancak şu ana kadar muhatap bulamadıklarını belirterek, "Biz gece gündüz demeden bu müzakereye açığız" diye ekledi.

İş ve ekmek talebi: "Biz işimizi yapmak istiyoruz"

Gül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugayın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Evet, biz gerçekten bir aileyiz... Ama artık buna bir son verilmesi gerekiyor" dedi. İşçilerin amacı hizmetin aksamadan sürmesi ve ailelerine bakabilmek olduğunun altını çizen Gül, "Biz işimizi yapmak istiyoruz. Tek amacımız bu" diye konuştu.

Maaşların büyük kısmı ödendi ama talepler sürüyor

Gül, maaşların büyük çoğunluğunun ödendiğini vurgulayarak, "Yüzde 99 kesim yatırıldı; ufak bir meblağ kaldı" ifadesini kullandı. Ancak işçiler, gıda kartı, ikramiye, öğrenim yardımı, mesai alacağı ve TİS farkı gibi 4 aydır ödenmeyen haklar için somut bir ödeme takvimi talep ediyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde eylem takvimlerinin uygulanacağı bildirildi.

Öncelik: 350 çalışanın işe geri dönmesi

Gül açıklamasını, "Öncelikle işimizin bize geri verilmesi tek derdimiz bu" sözleriyle bitirdi ve ekledi: "Paralarımız ödense bile, bize bir gün takvim belirlense bile biz bu oradaki arkadaşlarımız işine geri dönmeden asla mücadeleden geri adım atmayacağız." Ayrıca Buca Belediyesi'nde direnen emekçilere selam gönderildi.

İşçiler, somut bir ödeme takvimi ve havuzda bekletilen 350 çalışanın iadesi sağlanana dek eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

