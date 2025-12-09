DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,04%
ALTIN
5.733,33 0,11%
BITCOIN
3.851.869,96 0,25%

İzmir Büyükşehir işçileri mücadeleyi sürdürüyor: "350 kişi işe dönene dek eylem devam"

İzmir Büyükşehir iştiraki işçileri, eksik maaşlar ve 4 aydır ödenmeyen ek gelirler nedeniyle eylemlerini sürdürüyor; hedef 350 çalışanın işe iadesi ve ödeme takvimi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:35
İzmir Büyükşehir işçileri mücadeleyi sürdürüyor: "350 kişi işe dönene dek eylem devam"

İzmir Büyükşehir işçileri mücadeleyi sürdürüyor: "350 kişi işe dönene dek eylem devam"

Eylem ikinci gününde de devam etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçiler, maaşların eksik yatması, ek gelirlerin 4 aydır ödenmemesi ve 350 kişinin havuzda bekletilmesi gerekçesiyle düzenledikleri eyleme bugün yeniden başladı. İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK çalışanları sabah erken saatlerde Kültürpark 9 Eylül kapısında bir araya geldi ve işten çıkarılanların işe iade edilmesini talep etti.

Sendika: Ödeme takvimi belirlenene dek eylem sürecek

DİSK 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, dün akşam maaşların %99unun yatırıldığını ancak geriye küçük bir meblağın kaldığını söyledi. Gül, "Geriye kalan alacaklarımızla ilgili bir ödeme takvimi açıklanmasını istiyoruz" dedi ve havuzda bekletilen 350 çalışanın yeniden işe alınana dek eylemlerinin süreceğini belirtti.

"Müzakereye açığız"

Ercan Gül, "Maaşlarımızın eksik yatırılması, 4 aylık sosyal haklarımızdaki ödemelerin düzenli bir şekilde ödenmemesi ve 350 tane arkadaşımızın işbaşı yaptırılmamasından kaynaklı sesimizi duyurmak için bu alandaydık" ifadelerini kullandı. Gül, masaya çağrı yaptıklarını ancak şu ana kadar muhatap bulamadıklarını belirterek, "Biz gece gündüz demeden bu müzakereye açığız" diye ekledi.

İş ve ekmek talebi: "Biz işimizi yapmak istiyoruz"

Gül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugayın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Evet, biz gerçekten bir aileyiz... Ama artık buna bir son verilmesi gerekiyor" dedi. İşçilerin amacı hizmetin aksamadan sürmesi ve ailelerine bakabilmek olduğunun altını çizen Gül, "Biz işimizi yapmak istiyoruz. Tek amacımız bu" diye konuştu.

Maaşların büyük kısmı ödendi ama talepler sürüyor

Gül, maaşların büyük çoğunluğunun ödendiğini vurgulayarak, "Yüzde 99 kesim yatırıldı; ufak bir meblağ kaldı" ifadesini kullandı. Ancak işçiler, gıda kartı, ikramiye, öğrenim yardımı, mesai alacağı ve TİS farkı gibi 4 aydır ödenmeyen haklar için somut bir ödeme takvimi talep ediyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde eylem takvimlerinin uygulanacağı bildirildi.

Öncelik: 350 çalışanın işe geri dönmesi

Gül açıklamasını, "Öncelikle işimizin bize geri verilmesi tek derdimiz bu" sözleriyle bitirdi ve ekledi: "Paralarımız ödense bile, bize bir gün takvim belirlense bile biz bu oradaki arkadaşlarımız işine geri dönmeden asla mücadeleden geri adım atmayacağız." Ayrıca Buca Belediyesi'nde direnen emekçilere selam gönderildi.

İşçiler, somut bir ödeme takvimi ve havuzda bekletilen 350 çalışanın iadesi sağlanana dek eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

SENDİKA, BELLİ BİR ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENENE DEK VE HAVUZDA BEKLETİLEN 350 KİŞİNİN YENİDEN İŞE...

SENDİKA, BELLİ BİR ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENENE DEK VE HAVUZDA BEKLETİLEN 350 KİŞİNİN YENİDEN İŞE ALINANA DEK EYLEMLERİ SÜRDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

DİSK 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANI ERCAN GÜL

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağızman'da (7) Yıl (6) Ay Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
2
Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü
3
Paralimpik Yüzmede İl Birincileri: Ali Yağız ve Hamza Yavuz Güdücü
4
Başkale'de kar yağışı: merkezde 20 cm, yükseklerde 50 cm
5
Diyarbakır’da Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi
6
Araç'ta 5 Girişli İntaş Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi