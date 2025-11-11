İzmir Büyükşehir Önünde İşçilerden Oturma Eylemi — İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ

İzmir Büyükşehir önünde işçilerden oturma eylemi

Kültürpark 9 Eylül kapısından belediye önüne yürüyüş

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan işçiler, üç aydır ödenmeyen sosyal haklarını protesto etmek için Kültürpark 9 Eylül kapısından belediye önüne yürüdü. Kalabalık grup, Büyükşehir Belediyesi’nin önünde basın açıklamasının ardından oturma eyleminde bulundu.

Basın açıklamasını okuyan 2 No’lu şube başkanı Ercan Gül, "İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ çalışanlarının ağustos, eylül ve ekim aylarına ait fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. İZENERJİ ve İZFAŞ çalışanlarının eylül ayı, İZELMAN çalışanlarının ise ekim ayı ikramiyeleri yatırılmamıştır. Ayrıca gıda kartı ve öğrenim yardımı alacaklarımız da hâlâ beklemededir" dedi.

Gül, belediyede uzun yıllardır çalışan yaklaşık 300 kişinin farklı birimlerden şirketlere aktarılıp "havuz" uygulaması adı altında ücretsiz izne çıkarıldığını belirterek, "Bu işçiler maaşsız ve sigortasız bir şekilde açlığa mahkûm edilmiştir" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Gül ayrıca işçilerin aylardır diyalog yoluyla çözüm aradığını, ancak verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek, "Biz emekçiler sabırla beklerken borçlarımız büyüdü, geçimimiz zorlaştı, kriz bizde derinleşti. Kredi kartlarımız, faturalarımız, kredilerimiz ödenemez hale geldi. Okulların açılmasıyla masraflarımız arttı, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz."

Eylemler devam edecek

Taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Gül, "Şirkete iade edilen arkadaşlarımız derhal işbaşı yaptırılsın. Fazla mesai ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, gıda kartı alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız için acil bir ödeme takvimi oluşturulsun. Aksi halde bu cuma günü mesai bitimine kadar oturma eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.

Genel İş 1 No’lu şube Başkanı Engin Topal da, "Sokağa inmek istemiyoruz. İzmir 7 gün grev yaşadı. Böyle bir şey olsun istemiyoruz hep bir adım geride duruyoruz. Çalışan işçilerin boğazına çökmekten hep birlikte vazgeçin" ifadelerini kullandı.

