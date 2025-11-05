İzmir Can Hastanesi'nden Evde Sağlıkta Yeni Dönem

İzmir’in köklü sağlık kuruluşlarından İzmir Can Hastanesi, hastaların hastaneye gitmeden profesyonel bakım almasını sağlayan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ile dikkat çekiyor.

Evde Sağlık Hizmeti, muayene, tetkik, tedavi, pansuman, enjeksiyon, serum takılması, laboratuvar örneklerinin alınması ve kronik hastalık takibi gibi birçok hizmeti kapsıyor. Böylece özellikle yaşlı, yatağa bağımlı veya kronik hastalığı bulunan bireyler, evlerinde güvenle sağlık hizmeti alabiliyor.

Evde Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Onur Duygu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Evde Sağlık hizmetimizle, hastalarımızın konforunu ve güvenliğini ön planda tutuyoruz. Amacımız, sağlık hizmetini ev ortamına taşıyarak iyileşme sürecine katkı sağlamak. 7 gün 24 saat ulaşılabilir yapımızla İzmir’in her noktasına hizmet veriyoruz."

Evde Sağlık ekibi, hastaların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bakım planları oluşturuyor ve süreç boyunca hekim kontrolünde takip sağlıyor. Hastaneye gelemeyenler, Evde Sağlık Hattı üzerinden randevu alarak hizmetten kolayca faydalanabiliyor.

7/24 Ulaşılabilirlik

Evde Sağlık Birimi, haftanın her günü ve günün her saati hizmet sunuyor. Detaylı bilgi ve randevu için 0232 715 40 00 ya da 0532 064 15 57 üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

