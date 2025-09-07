DOLAR
İzmir Çeşme Açıklarında 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme açıklarında lastik botta bulunan 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:38
Olayın Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi geldi.

Bölgeye sevk edilen bot ekipleri ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, durdurdukları lastik bottaki 11 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

