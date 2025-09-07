İzmir Çeşme Açıklarında 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Olayın Detayları
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi geldi.
Bölgeye sevk edilen bot ekipleri ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, durdurdukları lastik bottaki 11 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
