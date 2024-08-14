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İzmir Çeşme Açıklarında 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme'de 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 00:48
İzmir Çeşme Açıklarında 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yapılan operasyonda, 5'i çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun tespit edilmesi üzerine bölgeye hızlıca bir sahil güvenlik botu sevk edildi.

Operasyon Sonrası Gözaltılar

Güvenlik ekipleri, durdurduğu lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtarırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

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