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İzmir Çeşme'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan operasyonda 39 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı ve bir tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:18
İzmir Çeşme'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Çeşme İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yapılan bir operasyonda 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu gişelerinde rutin bir uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada Afgan uyruklu 39 düzensiz göçmeni tespit etti.

Operasyon sonucunda, M.Ç. ve M.K. adlı iki kişi, göçmen kaçakçılığı iddialarıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Şüphelilerin Durumu

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme, düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye geçiş yolları üzerinde gerçekleştirilen güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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