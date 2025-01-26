İzmir Çeşme'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yapılan operasyon sonucunda 41 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilçe açıklarında bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alınmasının ardından, bölgeye hızlı bir şekilde Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Düzensiz Göçmenler İçinde Çocuklar da Var

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta yapılan araştırmalar sonucunda, 17'si çocuk olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenlerin gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Bu olay, bölgedeki düzensiz göçmen akışının devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.