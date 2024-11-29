İzmir Çeşme'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

İzmir Çeşme'de Silahlı Kavga Kanlı Bitti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında patlak veren silahlı bir kavga sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde, kız meselesi yüzünden meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgiye göre, kargaşanın başlamasıyla birlikte B.B. adlı şahıs, tabancasıyla 4 kişiye ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde tabancayla vurulan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı A.M. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenaze ve Yakalama Çalışmaları

Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın hemen ardından B.B. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Aynı zamanda olay anında yanında bulunan iki arkadaşı da gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.