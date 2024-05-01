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İzmir’de 1 Mayıs coşkuyla kutlanıyor: Alanda “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları atıldı

İzmir’de emekçiler, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri, üç ayrı koldan Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Alanda 1 Mayıs, coşkuyla kutlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 16:02
İzmir’de 1 Mayıs coşkuyla kutlanıyor: Alanda “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları atıldı

İzmir’de 1 Mayıs için emekçiler, Gündoğdu Meydanı’nda buluştu. Çeşitli sendikaların, siyasi partilerin, sivil toplum ve meslek örgütlerinin 3 ayrı koldan yürüyerek buluştuğu Gündoğdu Meydanı’nda, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Söz, yetki, karar çalışanlara”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganları atıldı. Taksim’deki yasağa tepki gösteren kalabalık, “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganları da attı.

Farklı gruplar Gündoğdu Meydanı’na giriş yaptıktan sonra 1 Mayıs Mitingi başladı. CHP ve DEM Partili isimler, miting alanında yer aldı. Miting programının başlangıcında, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken hayatını kaybedenler anıldı ve saygı duruşu yapıldı.

İşçilerin talepleri dile getirildi

İzmir’de 1 Mayıs coşkuyla kutlanıyor

Türk İş Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanmış olan metni okudu. Çakmak, “Ekmeğimizin gün geçtikçe küçüldüğü, gelirde ve ülke genelinde adaletsizliğin arttığı, hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bu süreçte, itirazlarımızı 1 Mayıs alanından başlatıyoruz” dedi.

Çakmak, işçilerin taleplerini de dile getirdi: “Emeğin sömürülmediği; sendikal hak ve özgürlüklerin engellenmediği; grev hakkının tanındığı; KHK ve OHAL rejiminin sonlandığı; ekonomik krizin ve afetlerin faturasının emekçilere ve halka kesilmediği; kimsenin kimliğinden ötürü ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği; kadına yönelik şiddetin son bulduğu; çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırıldığı, düşünce özgürlüğünün suç olmadığı; herkesin güvenceli ve kadrolu bir işi olduğu; insanca yaşamak için yeterli ücret verildiği; demokrasi, barış, özgürlük, laiklik ve eşitliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke için mücadeleye devam edilecek”

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