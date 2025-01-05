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İzmir'de 107 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı

İzmir'de denizde ve karada 107 düzensiz göçmen yakalandı, 49 göçmen ise kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 01:44
İzmir'de 107 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 107 düzensiz göçmen yakalandı ve 49 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi açıklamalarına göre, Karaburun ilçesi açıklarında bir lastik bottaki düzensiz göçmenler hakkında gelen ihbar üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi.

Karada ve Denizde Yakalamalar

Karaburun'daki lastik bottaki 41 düzensiz göçmen (1'i çocuk) yakalandı. Dikili ilçesinde yapılan operasyonda ise karada bulunan 30 düzensiz göçmen (9'u çocuk) tespit edildi. Seferihisar'da düzenlenen bir diğer operasyonla 15 düzensiz göçmen (3'ü çocuk) yakalandı. Foça ilçesinde de 21 düzensiz göçmen (12'si çocuk) karada ele geçirildi.

Kurtarma Faaliyeti

Seferihisar ilçesi açıklarındaki lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım talebinde bulundu. Bu ihbar üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik gemisi, lastik bottaki 49 düzensiz göçmeni (24'ü çocuk) kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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