İzmir'de 138 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de 138 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme ve Urla'da operasyon: 62'si çocuk

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içerisindeki 13'ü çocuk, 32 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer taraftan, Urla ilçesi Sarpdere Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik gemisi ve botu ile Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Burada yapılan çalışmalarda 49'u çocuk, 106 düzensiz göçmen yakalandı. Böylece toplam 62'si çocuk, 138 düzensiz göçmen kara ve deniz operasyonlarıyla tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise jandarmaya götürüldü.