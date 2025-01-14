İzmir'de 14 Bin Gümrük Kaçağı Gözlük Ele Geçirildi

İzmir, Karşıyaka'da yapılan operasyonda 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:18
İzmir'de 14 Bin Gümrük Kaçağı Gözlük Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Gözlük Operasyonu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi, N.K. adıyla bilinen şüpheli, yakalandı.

Soruşturma Süreci

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, kente yasa dışı yollarla getirilen ürünlerin ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli N.K.'yı dikkate alarak bir takip süreci başlattı.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Malzeme

Polis ekipleri, N.K.'yi ilçedeki bir kargo şirketinde takibe alarak yakalamayı başardı. Şüpheliye ait kargo paketlerinde yapılan aramalarda toplam 14 bin kaçak gözlük ele geçirildi. Yetkililer, bu tür yasadışı ticaretin önlenmesi için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, 1 kişi...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, 1 kişi...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!