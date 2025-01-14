İzmir'de 14 Bin Gümrük Kaçağı Gözlük Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Gözlük Operasyonu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi, N.K. adıyla bilinen şüpheli, yakalandı.

Soruşturma Süreci

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, kente yasa dışı yollarla getirilen ürünlerin ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli N.K.'yı dikkate alarak bir takip süreci başlattı.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Malzeme

Polis ekipleri, N.K.'yi ilçedeki bir kargo şirketinde takibe alarak yakalamayı başardı. Şüpheliye ait kargo paketlerinde yapılan aramalarda toplam 14 bin kaçak gözlük ele geçirildi. Yetkililer, bu tür yasadışı ticaretin önlenmesi için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.