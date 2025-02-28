İzmir'de 15 Bin 537 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 15 bin 537 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:02
İzmir'de 15 Bin 537 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 15 bin 537 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Başarılı Takip Sonucu Ele Geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen F.Ç. (25)'yi takibe aldı.

Cengizhan Mahallesi'ndeki bir sokakta şüpheli durdurularak yapılan aramada, 15 bin 537 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 15 bin 537 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 15 bin 537 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'nın Tarihi Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Yeniden Hayat Bulacak
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'Mağduriyetin Bitmediğini Söylemek Küstahlıktır'
3
Garance Kasırgası, La Reunion'da Üç Can Aldı
4
Mescid-i Aksa'da Ramazanın Hilali Görüldü
5
Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
6
Olafur Arnalds, 'Kiasmos' Projesiyle İstanbul'da Konser Verecek

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi