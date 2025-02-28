İzmir'de 15 Bin 537 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 15 bin 537 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Başarılı Takip Sonucu Ele Geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen F.Ç. (25)'yi takibe aldı.

Cengizhan Mahallesi'ndeki bir sokakta şüpheli durdurularak yapılan aramada, 15 bin 537 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 15 bin 537 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.