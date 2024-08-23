İzmir'de 156 Hobi Bahçesi Yıkım Sürecine Girdi

İzmir'de Hobi Bahçeleri Yıkılmaya Başladı

İzmir'in Menderes ilçesinde, yasadışı olarak inşa edilen 156 hobi bahçesinin yıkım süreci resmen başlamıştır. Menderes Belediyesi, bu yapıların, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na aykırı olduğunu belirtmektedir.

Menderes Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yapılan açıklamada, hobi bahçelerinin kullanım amacının dışına çıkıldığını dile getirdi. Çiçek, "Tarım arazilerimizin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın," şeklinde konuştu.

Yıkım Kararının Sebepleri

Alınan yıkım kararının temel sebebi, tarım arazilerinin korunması ve bu tür yapıların yasadışı durumu. Yetkililer, bu süreçte yasalar çerçevesinde hareket edeceklerini vurguladılar. Hobi bahçelerinin amacı dışında kullanılması, tarım alanlarını tehdit eden bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bu yıkım süreci, Menderes'in tarım arazilerini koruma çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve bu tür yapıların inşa edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılmaya başlandığı bildirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılmaya başlandığı bildirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılmaya başlandığı bildirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılmaya başlandığı bildirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılmaya başlandığı bildirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılmaya başlandığı bildirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılmaya başlandığı bildirildi.