İzmir'de 2,4 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

İzmir'de Tarihi Kaçakçılık Olayı

İzmir'de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 2 milyon 436 bin dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Bornova ilçesinde bir tır ve dorsesinde arama gerçekleştirdi.

Büyük Miktarda Makaron Bulundu

Yapılan aramalarda, temizlik malzemeleri kolileri içerisine gizlenmiş olarak piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 milyon 436 bin dolu makaron ele geçirildi. İlgili ekipler, olayla bağlantılı olarak gözaltına aldığı 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerini sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'de içi doldurulmuş 2 milyon 436 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de içi doldurulmuş 2 milyon 436 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.