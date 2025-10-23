İzmir'de 2. Uluslararası Asya Rönesansı Sempozyumu başladı

Ekonomi ve uluslararası ilişkilerde işbirliği, rekabet, entegrasyon

İzmir'de, ekonomi ve uluslararası ilişkilerde işbirliği, rekabet, entegrasyon temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası Asya Rönesansı Sempozyumu kapılarını açtı. Etkinlik Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde gerçekleştiriliyor.

Sempozyum, Ege Üniversitesi (EÜ), Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı İktisat Enstitüsü işbirliğiyle düzenlendi. Amaç, ekonomik bağları güçlendirerek bölgesel kalkınma vizyonuna katkı sunmak olarak açıklandı.

Etkinliğe 7 ülkeden 105 akademisyen ve araştırmacı katılıyor. Açılış törenine çevrim içi katılan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Can Balak, bilgi ve teknoloji çağının gereksinimlerine uygun olarak yerli ve yabancı yatırımcıların iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve daha güvenli bir yatırım ortamı sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Balak, Türkiye'de ticari hayatın kayıt altına alındığını ve bu alanda sürekli iyileştirmeler yapıldığını vurguladı. Türk devletleriyle ortak proje geliştirme konusunda her türlü desteğin verilmeye hazır olduğunu ifade etti.

Balak ayrıca, yılbaşında devreye alınan Elektronik Ticari Defter Sistemi ile ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasının sağlandığını ve kayıt süreçlerinin daha verimli hale getirildiğini aktardı. 1 Ocak 2026 itibarıyla kurulan tüm yeni şirketlerin bu sisteme entegre olacağına dikkat çekti; bunun ticari hizmetlerin dijitalleşmesi yönünde önemli bir adım olacağını söyledi.

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan, Türk dünyasının geçmişten günümüze bilgi ve kültür akışında önemli rol oynadığını belirtti. Temizkan, doğudan batıya yayılan bilginin medeniyetlerin gelişiminde belirleyici olduğuna vurgu yaparak, mevcut küresel dönüşüm döneminde doğudan yükselen fırsatlardan azami ölçüde yararlanılması gerektiğini söyledi. Bu sempozyumun bu hedefe hizmet edeceğine inandığını ifade etti.

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Galiya Dauliyeva ise sempozyumun ekonomik faktörlerin ve uluslararası ilişkilerin tartışılması açısından önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Sempozyum, iki gün boyunca ekonomi, uluslararası ilişkiler ve bölgesel kalkınma başlıklarında çeşitli oturumlarla sürecek.

