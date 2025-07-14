İzmir'de 20 Gündür Su Kesintisi: Yakaköy Mahallesi Halkı Eylemde

İzmir’in Yakaköy Mahallesi Sularsız Kalınca Eylem Yaptı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde, 20 gündür devam eden su kesintisi mahalle sakinlerini oldukça zor durumda bıraktı. Yakaköy'de yaşayan yaklaşık 4 bin nüfuslu topluluk, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için Bornova Belediyesi önünde bir araya gelerek eylem düzenledi.

Su Kesintisi Temel İhtiyaçları Sıkıntıya Soktu

Bornova’ya 14 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 500 hane içeren mahallenin sakinleri, su olmamasından dolayı duş ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Birçok vatandaş, ev ve iş yerleri için tankerle su taşımak zorunda kalıyor.

Mahalle Sakinlerinin Tepkileri

Mahalle sakinleri, ellerinde çeşitli dövizlerle yaşadıkları duruma karşı protestoda bulunarak, "İnsan açlıktan ölebilir ama susuzluk delirtir, delirtmeyin bizi" ve "Başkan uyuma, mahallene sahip çık" gibi sloganlar attı.

Durumdan Şikayetçi Olanlar

Mahalleli Ayşe Mert, "20 gündür mağduruz. Evde 6 kişiyiz, bu durum bizi mahvetti. Çocuklarıma banyo yaptıramıyorum," diyerek yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Diğer bir sakin Ali Osman Kaptan da, ihtiyaçlarını karşılamak için dağa gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

77 yaşındaki Emine Kaptan, "Sular yok, abdest alamıyorum, bu nasıl bir durum?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çözüm Bekleyen Sakinler

Mahallede lokanta işleten Nevin Gülen, temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ifade etti. Yakaköy sakinleri, bu sorunun çözümü için yetkililerden acil destek beklediklerini belirtti.

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı. Mağdur edildiklerini ifade eden mahalle sakinleri, Bornova Belediyesi binası önünde yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı. Mağdur edildiklerini ifade eden mahalle sakinleri, Bornova Belediyesi binası önünde yaşadıkları duruma tepki gösterdi.