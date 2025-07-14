DOLAR
40,14 -0,1%
EURO
46,79 0,38%
ALTIN
4.328,39 0,19%
BITCOIN
4.812.604,68 -0,64%

İzmir'de 20 Gündür Su Kesintisi: Yakaköy Mahallesi Halkı Eylemde

Yakaköy Mahallesi'nde 20 gündür süren su kesintisine karşı mahalle sakinleri, Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 15:27
İzmir'de 20 Gündür Su Kesintisi: Yakaköy Mahallesi Halkı Eylemde

İzmir’in Yakaköy Mahallesi Sularsız Kalınca Eylem Yaptı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde, 20 gündür devam eden su kesintisi mahalle sakinlerini oldukça zor durumda bıraktı. Yakaköy'de yaşayan yaklaşık 4 bin nüfuslu topluluk, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için Bornova Belediyesi önünde bir araya gelerek eylem düzenledi.

Su Kesintisi Temel İhtiyaçları Sıkıntıya Soktu

Bornova’ya 14 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 500 hane içeren mahallenin sakinleri, su olmamasından dolayı duş ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Birçok vatandaş, ev ve iş yerleri için tankerle su taşımak zorunda kalıyor.

Mahalle Sakinlerinin Tepkileri

Mahalle sakinleri, ellerinde çeşitli dövizlerle yaşadıkları duruma karşı protestoda bulunarak, "İnsan açlıktan ölebilir ama susuzluk delirtir, delirtmeyin bizi" ve "Başkan uyuma, mahallene sahip çık" gibi sloganlar attı.

Durumdan Şikayetçi Olanlar

Mahalleli Ayşe Mert, "20 gündür mağduruz. Evde 6 kişiyiz, bu durum bizi mahvetti. Çocuklarıma banyo yaptıramıyorum," diyerek yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Diğer bir sakin Ali Osman Kaptan da, ihtiyaçlarını karşılamak için dağa gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

77 yaşındaki Emine Kaptan, "Sular yok, abdest alamıyorum, bu nasıl bir durum?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çözüm Bekleyen Sakinler

Mahallede lokanta işleten Nevin Gülen, temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ifade etti. Yakaköy sakinleri, bu sorunun çözümü için yetkililerden acil destek beklediklerini belirtti.

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi...

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı. Mağdur edildiklerini ifade eden mahalle sakinleri, Bornova Belediyesi binası önünde yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi...

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı. Mağdur edildiklerini ifade eden mahalle sakinleri, Bornova Belediyesi binası önünde yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Etkinliği Gerçekleştirildi
3
Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı
4
Bursa-Balıkesir Sınırında Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı
6
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı: Dışişleri Bakanlığı Anma Etkinliği Düzenledi
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin Açılışında Yeni Vizyonu Açıkladı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek