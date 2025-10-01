İzmir'de 20 Operasyonda Kaçakçılık: 5 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de 22-28 Eylül'de gerçekleştirilen 20 operasyonda çok sayıda kaçak tütün, sahte içki ve tarihi eser ele geçirildi; 33 gözaltından 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:58
İzmir'de düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda kaçakçılık malzemeleri ile tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklandı.

Operasyonun kapsamı ve amacı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Eylül tarihlerinde kent genelinde sahte içki ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi ve kültür ile tabiat varlıklarının korunması amacıyla 20 operasyon gerçekleştirdi.

Ele geçirilen ürünler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında; 1 milyon 760 bin boş ve 72 bin 700 dolu makaron, 44 bin 308 sigara sarma kağıdı, gümrük kaçağı 18 bin 46 paket sigara, 384 elektronik sigara cihazı ve 30 elektronik sigara likiti yer aldı.

Ayrıca 5 kilogram kıyılmış tütün, 1755 litre taklit etiketli etil alkol, 58 litre muhtelif içki, 11 bin 286 cinsel içerikli ürün, 5 bin 780 kozmetik ürünü, 114 elektronik eşya ve 67 oto yedek parçası ele geçirildi.

Operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 1730 ortaçağ Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait sikke, 6 obje ile birlikte 750 litre kaçak akaryakıt da bulunurken, listede 384 sayılan bazı elektronik cihazlar ve diğer muhafaza altına alınan ürünler yer aldı.

Soruşturma ve gözaltılar

Operasyonlarda toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 28'i hakkında adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine yönelik işlemler sürüyor.

