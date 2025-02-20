İzmir'de 20 Ton 600 Kilogram Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tankerde 20 ton 600 kilogram kaçak akaryakıt bulundu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:31
İzmir'de 20 Ton 600 Kilogram Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir tankerde 20 ton 600 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheli Tanker İncelendi

Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği sorumluluk alanına yanaşan tanker, şüphe üzerine Gemi Arama ekibi tarafından incelendi. Yapılan ölçümlerde, tanker içerisinde standartların üzerinde akaryakıt olduğu belirlendi.

Adli İşlem Başlatıldı

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, ele geçirilen kaçak akaryakıta el konulurken, tanker kaptanı ve başmühendis hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

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