İzmir'de 2023 Hukuk Festivali Başlıyor

İzmir'de Hukuk Festivali Gerçekleşecek

İzmir, hukuk dünyasında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hukuk Festivali, hukukçu ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinliğin organizatörü Lawment Derneği Başkanı Kerimcan Demir, AA muhabirine verdiği bilgilerle festivalin amacını ve kapsamını açıkladı.

Genç Hukukçulara Destek

Demir, derneğin 2 yıl önce genç hukukçuların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Festivalin bu yıl ikincisinin düzenleneceğini ifade eden Demir, 3 gün sürecek etkinlikte panel, seminer ve sosyal aktiviteler yer alacağını duyurdu.

Kariyer Fırsatları ve Deneyim Paylaşımı

Katılımcıların birbirlerini tanıma ve kariyerlerine dair daha fazla bilgi edinme fırsatına sahip olacağını vurgulayan Demir, Türkiye'nin en büyük firmalarının hukuk başmüşavirlerinin de festivale katılarak deneyimlerini paylaşacağını söyledi.

Teoriden Pratiğe Geçiş

Festivalin, genç ve tecrübeli hukukçuların buluşma noktası olacağını dile getiren Demir, "Teorikten ziyade pratik eğitimler verilecek. Katılımcılar meslek hayatlarında gelecekte ne yapmak istediklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olunacak" şeklinde konuştu. Bu sayede, katılımcıların deneyim kaybetme riskinin azaltılarak, hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyacakları ifade edildi.

Festivalin Tarihleri ve Mekanı

Hukuk Festivali, Foça ilçesindeki bir otelde 2 Mayıs'ta başlayacak. Tüm hukukçular ve öğrenciler bu fırsatı değerlendirmeye davet ediliyor.

İzmir'de, hukukçu ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımıyla "Hukuk Festivali" gerçekleştirilecek. Lawment Derneği Başkanı avukat Kerimcan Demir (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İzmir'de, hukukçu ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımıyla "Hukuk Festivali" gerçekleştirilecek. Lawment Derneği Başkanı avukat Kerimcan Demir (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.