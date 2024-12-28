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İzmir'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 10'u Kurtarıldı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 24 düzensiz göçmen yakalanırken, 10 göçmen de kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 21:22
İzmir'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 10'u Kurtarıldı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 24 düzensiz göçmen yakalandı, 10 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, kara üzerinde iki grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye hızla yönlendirilen güvenlik ekipleri, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu toplam 24 düzensiz göçmeni yakalayarak göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Foça'da Kurtarma Operasyonu

Foça ilçesi açıklarındaki Orak Adası üzerinde de düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye bir bot ekibi sevk edildi. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda burada 1'i çocuk olmak üzere 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ve kurtarılanlar, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilmiştir.

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