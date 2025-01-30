İzmir'de 250 Ton Kaçak Akaryakıt Operasyonu

İzmir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılan kapsamlı bir operasyonda, 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Torbalı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde bir depoya baskın düzenledi.

Şüpheliler Yakalandı

Baskın sırasında depoda gerçekleştirilen aramalar sonucunda, karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, kaçak akaryakıt ticaretiyle mücadelesine devam edeceğini duyurdu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.