İzmir'de 27 Ton Belgesiz Kara Midye Ele Geçirildi

İzmir'de Konak, Karabağlar ve Bornova'da yapılan denetimlerde belgesiz taşıma ile 27 ton kara midye ele geçirildi; canlı midyeler denize iade edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:17
Konak, Karabağlar ve Bornova'da eş zamanlı yol denetimi

İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen yol denetimlerinde, kente giriş yapan bir tır durdurularak belgesiz şekilde taşındığı belirlenen 27 ton kara midye ele geçirildi.

Denetim kapsamında el konulan midyelerin tamamının canlı olduğu tespit edilerek, yetkililer tarafından denize iade edildi.

Olayla ilgili olarak sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca idari işlem başlatıldığı bildirildi.

