İzmir'de 27 Ton Belgesiz Kara Midye Ele Geçirildi
Konak, Karabağlar ve Bornova'da eş zamanlı yol denetimi
İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen yol denetimlerinde, kente giriş yapan bir tır durdurularak belgesiz şekilde taşındığı belirlenen 27 ton kara midye ele geçirildi.
Denetim kapsamında el konulan midyelerin tamamının canlı olduğu tespit edilerek, yetkililer tarafından denize iade edildi.
Olayla ilgili olarak sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca idari işlem başlatıldığı bildirildi.
İZMİR’E BELGESİZ SOKULMAK İSTENEN 27 TON KARA MİDYE, EKİPLERİN EŞ ZAMANLI DENETİMLERİYLE ELE GEÇİRİLDİ. CANLI MİDYELER DENİZE İADE EDİLİRKEN SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.