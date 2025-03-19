İzmir'de 3 Araçlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, E.Ç. (25) yönetimindeki 61 AFK 584 plakalı otomobilin, K.A. (21) tarafından kullanılan 35 ARU 257 plakalı panelvan ve A.A'nın idaresindeki 35 BNJ 265 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Erdal Yaklav Caddesi'nde yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan panelvan, arka planda bulunan kamyonete de çarparak devrilmesine yol açtı. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda meydana gelen hasarlar dikkat çekerken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi ve bu görüntüler olayın seyrine ışık tuttu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir otomobil, bir panelvan ve bir kamyonet olmak üzere 3 araç çarpıştı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir otomobil, bir panelvan ve bir kamyonet olmak üzere 3 araç çarpıştı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.