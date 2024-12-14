İzmir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme ilçe sınırlarında görevli olan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), bir lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, lastik bottaki 11'i çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenlerin, ardından gerekli işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.

Bu olay, deniz yoluyla yapılan düzensiz göç hareketlerine karşı yürütülen mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.