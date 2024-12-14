DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.536.727,62 0,27%

İzmir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik, lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:28
İzmir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme ilçe sınırlarında görevli olan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), bir lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, lastik bottaki 11'i çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenlerin, ardından gerekli işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.

Bu olay, deniz yoluyla yapılan düzensiz göç hareketlerine karşı yürütülen mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Motosiklet Kazasında Bir Yaya Hayatını Kaybetti
2
Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
3
Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a, Kuzeye Doğru Hareket Ediyor
4
2025 Bütçesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar
5
Fransa'nın Kuzeyinde Göçmenler de dahil 5 Kişi Öldürüldü
6
Berlin'de Filistin Dayanışması: İsrail Saldırıları Protesto Edildi
7
Sarıyer'de Feci Kaza: 4 Yaralı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak