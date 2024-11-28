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İzmir'de 4 Kilo 838 Gram Eroin Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 838 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:11
İzmir'de 4 Kilo 838 Gram Eroin Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 4 kilo 838 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda başlatılan çalışma çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik önceden belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Arama sonucunda, 4 kilo 838 gram eroin ile birlikte 11 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, operasyon düzenlenen evde 4 kilo 838 gram eroin ele geçirildi, 1...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, operasyon düzenlenen evde 4 kilo 838 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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