İzmir'de 5 bin 800 litre etil alkol yakalandı
Kemalpaşa ilçesinde yapılan bir baskında, 5 bin 800 litrelik etil alkol bulundu. İzmir Emniyet Müdürlüğü, kaçak alkol üretimi yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir işletme, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla basıldı. İşletmede 5 bin 800 litre etil alkol bulundu.
Bağyurdu Yeni Mahallesi'nde bulunan bir işletme, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından baskına uğradı.
SAHTE ALKOL BASKININDA 1 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI
Sahte içki üretimi yapan bir işletmeye yapılan baskında, 5 bin 800 litrelik etil alkol ele geçirildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.