İzmir'de 5 bin 800 litre etil alkol yakalandı

Kemalpaşa ilçesinde yapılan bir baskında, 5 bin 800 litrelik etil alkol bulundu. İzmir Emniyet Müdürlüğü, kaçak alkol üretimi yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

İzmir'de 5 bin 800 litre etil alkol yakalandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir işletme, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla basıldı. İşletmede 5 bin 800 litre etil alkol bulundu.

Bağyurdu Yeni Mahallesi'nde bulunan bir işletme, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından baskına uğradı.

SAHTE ALKOL BASKININDA 1 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI

Sahte içki üretimi yapan bir işletmeye yapılan baskında, 5 bin 800 litrelik etil alkol ele geçirildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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