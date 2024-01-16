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İzmir'de 5 bin 800 litre etil alkol yakalandı

İzmir'de 5 bin 800 litre etil alkol yakalandı Kemalpaşa ilçesinde yapılan bir baskında, 5 bin 800 litrelik etil alkol bulundu. İzmir Emniyet Müdürlüğü, kaçak alkol üretimi yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı