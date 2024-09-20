İzmir'de 5 Can Alan Trafik Kazasında Sürücüye 18 Yıl Hapis Cezası

İzmir'de 5 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında Karar Verildi

İzmir'de hafif ticari aracıyla yaptığı 'makas atma' manevrası sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin ölümü ve 20 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, 18 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma Detayları

Olayla ilgili olarak 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, 19 yaşındaki sanık Yılmaz İsmail Koçak, SEGBİS sistemi üzerinden mahkemeye katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve mağdurlar da yer aldı.

Mahkeme Değerlendirmeleri

Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan alınan trafik raporunun mahkemeye ulaştığını bildirerek, sanık avukatlarının rapordaki eksiklikler konusundaki itirazlarını dinledi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla ceza alması gerektiğini belirtti.

Sanığın Savunması ve Sonuç

Sanığın avukatı, müvekkilinin kazadan sonra teslim olduğunu ve kaza sırasında 18 yaşında olduğunu ifade etti. Avukat, sanığın ciddi bir kusur işlemediğini iddia etti. Ancak Mahkeme, sanığa bu suçtan 12 yıl hapis cezası verirken, bu cezanın "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle yarı oranında artırarak 18 yıl olarak belirledi.

Kazanın Geçmişi

Olay, 30 Haziran 2023 tarihinde Menderes ilçesinde gerçekleşti. Özcan Özer yönetimindeki otomobil, Yılmaz İsmail Koçak’ın kullandığı hafif ticari aracın yaptığı şerit ihlalleri nedeniyle kaza geçirdi. Kazada, Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğulları Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca yaşamını yitirdi. Ayrıca, 20 kişi yaralandı. Koçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.