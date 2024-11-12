İzmir'de 5 Kardeşin Hayatını Kaybettiği Yangında Anne Gözaltına Alındı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akcan, ilk ifadesinde hurdacıdan parasını almak için 15-20 dakikalığına evden ayrıldığını belirtmiştir. Eve döndüğünde ise yangının çıktığını gördüğünü ifade ettiği öğrenildi.

Dün, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde meydana gelen yangında, evde yalnız bulunan çocukların dumandan etkilenerek yaşamını yitirmesi büyük bir üzüntü yarattı. Hayatını kaybeden kardeşler Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olarak kaydedildi.

Yangın sonrası fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Anne Akcan'ın amcası Yılmaz Açar, yaptığı açıklamada, çocukların bakımını devlet kurumlarının üstlenmek istediğini ancak yeğeninin buna karşı çıktığını ifade etti. Açar, "Çocukları en son 2 ay önce yardım getirdiğimde gördüm" dedi. Ayrıca, aile sosyal yardımlaşma kurumlarından yardım alındığını ancak durumun yeterince iyi olduğunu belirtti.

Yangının ortaya çıkmasından sonra yaşanan olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.