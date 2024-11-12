İzmir'de 5 Kardeşin Trajik Yangın Ölümü: Komşudan Şok Detaylar

İzmir'in Selçuk İlçesinde Yangın Faciası

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşin yaşamını yitirdiği yangın, komşu Soner Şahin tarafından anlatıldı. Yangının, dün saat 19.30 sularında çıktığını belirten Şahin, "Duman içindeydi ev, anneleri çocuklarını dışarı çıkarıyordu." ifadesini kullandı.

Olay Anı ve İlk Tepkiler

Şahin, "Anneleri Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduk. 'Esma Teyze koş, çocuklarım öldü' diye bağırıyordu. Hemen yaşananlara müdahale ettik; fakat beş çocuğun hayatını kaybettiğini anladık, dumandan zehirlenmişlerdi." dedi. Yangın anında evin karanlık olduğunu ve babasının ellerinde fenerle içeri girdiklerini aktardı.

Yangının Sebepleri ve Komşuların İfadesi

Şahin, annenin rahat geçim sağlamak için plastik ve hurda toplayarak evden ayrıldığını da belirterek, "Söylediğine göre yangın sobanın devrilmesi sonucu çıkmış. Kapı çocukların açmasın diye pvc kolu çıkararak ayrılıyormuş."

Yakınların Tepkileri

Babaannenin yaşadığı travmayı ifade eden Ayşe Açar, "Çocuklarının hepsi birden kaybolmasının acısını yaşıyoruz. Daha önce de birkaç kez ziyarete geldik ama kalmıyorlardı." dedi. Hayvanların bulunduğu bir bölümde de daha önce yangın çıktığını hatırlatan Şahin, bu olayda can kaybı olmaması için dua ettiklerini ifade etti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Yangının ardından Selçuk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melisa Sinem Akcan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yapılan otopsi işlemlerinde yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenme tespit edilirken, çocukların vücudunda yanık izine rastlanmadığı belirtildi.

Olayın yaşandığı evin bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailelerinin bakımında olan bir köpeğin bulunması ise tüyler ürpertici bir manzara sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.