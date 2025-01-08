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İzmir'de 5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı

İzmir Bornova’da hafif ticari araçta 5 kg sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:33
İzmir'de 5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı

İzmir Bornova'da Uyuşturucu Operasyonu

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir hafif ticari araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sürücü S.Y. tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinden Başarılı Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, Bornova'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeği "Erez" ile detaylı arama yapıldı.

Uyuşturucu Madde Nasıl Bulundu?

Yapılan aramada, piknikte kullanılan bir termos içerisinde, yalıtım malzemesinin çıkarılmasıyla zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından sürücü S.Y. gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir hafif ticari araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi...

İzmir'in Bornova ilçesinde bir hafif ticari araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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