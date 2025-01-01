İzmir'de 73 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 155 Yakalandı

İzmir'de Göçmen Operasyonları

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarla 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, ayrıca 155 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlikten Önemli Başarı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu, lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, hareket hâlindeki lastik bottaki 59 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde yakaladı.

Farklı Bölgelerde Yakalamalar

Çeşme ilçesinde 37, Seferihisar'da 17 ve Menderes ilçesinde kara üzerinde ise 42 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Kurtarılan Düzensiz Göçmenler

Ayrıca, Menderes ve Dikili ilçelerinde motor arızası nedeniyle sürüklenen 73 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Bu operasyonda, botta bulunan ve yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 1 şüpheli de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 155 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 155 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.