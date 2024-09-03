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İzmir'de ABD Askerlerine Saldırıda 10 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de iki ABD askerine saldıran 15 kişilik gruptan 10'u tutuklanırken, 5 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 20:39
İzmir'de ABD Askerlerine Saldırıda 10 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Şok Olay: ABD Askerlerine Saldırı

İzmir'de, sivil giyimli iki ABD vatandaşı askeri personele yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırı sonrası, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi olduğu belirtilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Ardından Gözaltılar

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüphelilerin izini sürerek, 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Süreci

Savcılık tarafından sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında gerçekleşti ve saldırıya karışan grup, 2'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyordu.

Polis, olay sonrası hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganları gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin...

İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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