İzmir'de akademisyen dehşeti: Kayınvalidesi ile 3 yaşındaki kızını öldürdü sonra intihar etti

İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 yaşındaki kızı ve kayınvalidesini tabancayla öldüren öğretim üyesi, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Olayda ağır yaralanan eşi, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de akademisyen dehşeti: Kayınvalidesi ile 3 yaşındaki kızını öldürdü sonra intihar etti
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İzmir'in Bornova ilçesinde öğretim üyesi bir kişi, kayınvalidesini ve 3 yaşındaki kızını tabancayla vurarak öldürdü, karısını da yaraladı. Edinilen bilgiye göre, 1 yıldır boşanma aşamasında olan ve kanser tedavisi gören Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, sabah saatlerinde eski yaşadığı Atatürk Mahallesi'ndeki sokağa gitti.

Yılmaz, sokakta pusuya yattı ve evden çıkan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde akademisyen olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'a, 3 yaşındaki kızı Linda Yılmaz'a ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Yılmaz, ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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