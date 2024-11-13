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İzmir'de Akıma Kapılan İki Kişinin Ölümü: 42 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 42 sanığın yargılanma süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:29
İzmir'de Akıma Kapılan İki Kişinin Ölümü: 42 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

İzmir'de Elektrik Akımıyla İki Ölüm: Yargılama Devam Ediyor

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak 42 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 13'ü tutuklu toplam 42 sanığın yer aldığı davanın ikinci duruşmasını gerçekleştirdi.

Duruşmaya Katılan Sanıklar

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Mahkeme başkanı, ilk duruşmada söz alamayan 20 sanığın ifadelerine öncelik vereceğini duyurdu.

GDZ Elektrik Metropol Bölge Müdürü İfade Verdi

Tutuksuz sanık olan GDZ Elektrik Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, 2023 yılından beri bu görevde bulunduğunu ve sahada çalışan ekiplerin yalnızca elektrik lisesi veya ön lisans elektrik bölümü mezunu olduğunu anlattı. Arcan, "Ekipler sahada en az iki kişi ile çalışır. Ancak bir kişinin müdahale hakkı yoktur. Olayla ilgili hiçbir bilgim yok ve bu nedenle sorumluluğum yok," dedi.

Diğer Sanıkların Savunmaları

Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun avukatı, müvekkilinin memur olduğunu ve ifadesinin alınamayacağını öne sürerek, dosyanın ayrılmasını talep etti fakat mahkeme bu talebi reddetti. Köseoğlu, bilirkişi raporuna dayanarak, olayda İZSU’nun kusuru olmadığını savundu ve yaşamını yitirenlerin masum olduğunu dile getirdi.

Olayın Arka Planı

Olay, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz tarihinde meydana geldi. Özge Ceren Deniz (23), sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) da aynı kaderi paylaştı.

Bilirkişi raporu, GDZ Elektrik firmasının kablolarını yeterli derinlikte gömmemesi ve İZSU'nun mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırmasının olayda etkili olduğunu belirtmişti. Soruşturma sonucunda 48 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 22,5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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