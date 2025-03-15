İzmir'de Alkollü Sürücü Tutuklandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşen korkunç trafik kazasında, alkollü sürücü C.G.'nin neden olduğu olayda, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

9 Mart tarihinde Ankara Caddesi Armutlu Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, C.G.'nin kullandığı 35 GA 8560 plakalı hafif ticari araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. C.G,. emekli Albay Himmet Konuk (67) ve eşi Muhterem Konuk'la (65) çarpıştı. Kazanın ardından aile bireylerinden B.K.S. (43) ve torunu R.S. (5) ağır yaralandı.

Durumun vahim olması üzerine, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya karışan sürücü C.G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan C.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği, C.G.'yi “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutukladı. Kazada yaralanan B.K.S. ve R.S.'nin tedavileri ise hastanelerde devam etmekte.

Kaza anında C.G.'nin 239 promil alkollü olduğu belirlenmişti. Olayın ardından yaşanan gelişmeler, İzmir'deki trafik güvenliği başta olmak üzere toplumda büyük bir üzüntü yarattı.