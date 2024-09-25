İzmir'de Alt Geçide Düşen Araçta 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Üzücü Kaza: Alt Geçide Düşen Araçta 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada, alt geçide düşen bir otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, Eşrefpaşa yönünden İkiçeşmelik istikametine seyir halindeyken, belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikteki alt geçide düştü.

Olay yerine müdahale

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, hemen polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilin ters döndüğü ve içinde bulunan 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 yaralının ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın etkileri nedeniyle bölgede büyük bir trafik sıkışıklığı meydana geldi.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.