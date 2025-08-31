İzmir'de Amca Tartıştığı Yeğenini Tabancayla Öldürdü

Konak'ta Eşrefpaşa Caddesi'nde çatışma

İzmir'in Konak ilçesinde, Eşrefpaşa Caddesi üzerinde yaşanan olayda E.Y. (61) ile yeğeni Bilal Y. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y., yanında bulundurduğu tabancayla yeğenine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilal Y., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri, zanlı E.Y.'yi olayda kullanılan tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.