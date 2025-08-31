DOLAR
İzmir'de Amca Tartıştığı Yeğenini Tabancayla Öldürdü

İzmir Konak'ta Eşrefpaşa Caddesi'nde çıkan tartışmada E.Y. (61), yeğeni Bilal Y. (47)'yi tabancayla vurarak öldürdü; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:23
Konak'ta Eşrefpaşa Caddesi'nde çatışma

İzmir'in Konak ilçesinde, Eşrefpaşa Caddesi üzerinde yaşanan olayda E.Y. (61) ile yeğeni Bilal Y. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y., yanında bulundurduğu tabancayla yeğenine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilal Y., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri, zanlı E.Y.'yi olayda kullanılan tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

