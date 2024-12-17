İzmir'de Anestezi Hatası: 11 Yaşındaki Ege Avcı Hayatını Kaybetti

İzmir'de 12 Aralık 2018'de meydana gelen olayda, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği iddia edilen 11 yaşındaki Ege Avcı, geçirdiği beyin felci nedeniyle uzun bir tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Ege Avcı, 2 Eylül 2023'te Torbalı ilçesinde fenalaşarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan testler sonucu taşikardi tanısı konularak tedavi altına alındı.

Ege, iki yıl boyunca süren tedavi sürecinin ardından, sepsis nedeniyle hayatını kaybetti. Genç çocuğun cenazesi, 28 Eylül'de Torbalı Merkez Orhaniye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Türkmenköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın Detayları

Torbalı Devlet Hastanesi'ne göz ameliyatı için götürülen Ege Avcı, anestezi sırasında önce solunumu ardından kalbi durmuştu. İlk müdahaleden sonra Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edilen Ege'ye yapılan tetkiklerde anestezi öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği ortaya çıkmıştı. Uzun süre tedavi gören Ege'ye serebral palsi teşhisi konulmuştu.