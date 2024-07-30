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İzmir'de Apartman Yangını: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İzmir Karşıyaka'da meydana gelen apartman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 02:54
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 02:54
İzmir'de Apartman Yangını: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İzmir Karşıyaka'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Yangın Durumu ve Müdahale

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın 9. katında, Y.B.'ye ait dairede meydana geldi. Yangın sonucu, evde bulunan İ.E.B. (16) ve E.B. (23) alevlerin arasında mahsur kaldı.

Apartman sakinleri, panik içinde dairelerini terk ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hızla olay yerine ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. E.B. kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başrırken, İ.E.B. itfaiye ekiplerinin yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Dumandan Etkilenme ve Yangının Nedeninin Araştırılması

Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni üzerine yapılan incelemelerde, ilk bulgulara göre bölgede süregelen elektrik kesintisi esnasında, annelerinin dışarıda olduğu öğrenilen çocukların evde mum yakmasının yangına neden olduğu değerlendiriliyor. Yangının bu nedenle başladığı düşünülüyor.

Yetkililer, yangınla ilgili detaylı araştırmalarına devam etmektedir.

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