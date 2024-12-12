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İzmir'de Arkadaş Kavgası Kanla Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde tartışma nedeniyle arkadaşını bıçaklayarak öldüren A.Ö., gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 00:13
İzmir'de Arkadaş Kavgası Kanla Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

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İzmir'in Konak ilçesinde bir arkadaşlık ilişkisi, tartışma sonucu trajik bir cinayetle noktalandı. A.Ö. (24), hafif ticari aracıyla Fehim Can Erdoğan (23) ile birlikte Şehitler Korusu'na gittiği sırada aralarında çıkan tartışma büyüdü.

Henüz nedeninin belirlenemediği kavgada, A.Ö. Erdoğan'ı bıçakladı. Olayın fark edilmesinin ardından, çevredekilerin durumu bildirmesiyle 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan müdahalenin ardından yapılan kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından A.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Erdoğan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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