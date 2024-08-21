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İzmir'de Asırlık Çınar Ağacı Düşen Dallarıyla 9 Kişiyi Yaraladı

Kemalpaşa'da bir çınar ağacının kırılan dalları, altında oturan 9 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 23:13
İzmir'de Asırlık Çınar Ağacı Düşen Dallarıyla 9 Kişiyi Yaraladı

İzmir Kemalpaşa'da Faciadan Dönüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, asırlık bir çınar ağacının dalları kırılarak, altında oturan vatandaşların üzerine düştü. Olayda, 2'si ağır olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan asırlık çınar ağacının dalları, bölgedeki kahvehanelerin açık alanında dinlenen kişilerin üzerine düştü. Anında bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralıların Durumu

Ağır yaralanan 2 kişi dahil olmak üzere toplam 9 kişi, olay yerine ulaşan ambulanslarla hemen Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Olay sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı; bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan kişilerin üzerine düştü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan kişilerin üzerine düştü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan kişilerin üzerine düştü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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