İzmir'de Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Gerçekleşti

İzmir'de, 30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, 1500 katılımcının yer aldığı büyük bir etkinlikle düzenlendi. Bu anlamlı koşu, Karşıyaka Belediyesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği bir etkinlik olarak öne çıktı.

Yarışın Detayları

Yarışmanın startı, Anayasa Meydanı'ndan verildi. Koşucular, Cemal Gürsel Caddesi, Girne ve Atatürk bulvarları boyunca ilerledikten sonra parkuru, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamladılar. Genel sıralamada, kadınlar kategorisinde Fatma Sarhan, erkekler kategorisinde ise Kağan Sarı birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Fidan Bağışı Uygulaması

Koşuya kayıtlı olan 1500 sporcunun yanı sıra çok sayıda vatandaş da etkinliğe katıldı. Katılımcılar, Ege Orman Vakfı'nın desteklediği "Orman Olmadan İzmir Olmaz" kampanyası kapsamında, yarışma formunu doldurarak üçer fidan bağışladı.

Katılımcıların Duyguları

7 yaşındaki Alptuğ Şahin, koşunun kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu benim ilk koşum, 4 kilometre boyunca koştum ve madalyamı aldım, çok mutluyum." ifadelerini kullandı. 85 yaşındaki Sezai Özbaykal ise torununun teşvikiyle yarışmaya katıldığını, iki ay boyunca deniz kenarında yürüyüş yaparak hazırlandığını ifade etti. "Hızlı adımlarla yarışı tamamladım," diyen Özbaykal, katılımının kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanının Açıklamaları

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu etkinliğin geleneksel hale geldiğini vurgulayarak, "Bu yarışın birincisi, ikincisi yok. Kazanan Karşıyaka, kazanan herkes. Bu yıl adımlarımızı yangınlarda yitirdiğimiz ormanlarımız için attık." dedi. Ünsal, katılan herkesin Ege Orman Vakfı'na 3 fidan bağışladığını belirterek, ormanların yeniden kazanılması için başlattıkları seferberliğin kendilerine büyük güç verdiğini de sözlerine ekledi.

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi tarafından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen 30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, 1500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Koşu öncesi katılımcılar son hazırlıklarını yaptı.

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi tarafından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen 30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, 1500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Koşu öncesi katılımcılar son hazırlıklarını yaptı.