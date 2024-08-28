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İzmir'de Atık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bornova'da atıkların bulunduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:48
İzmir'de Atık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Yangın Olayı

İzmir'in Bornova ilçesinde, atıkların düzensiz bir şekilde bırakıldığı bir arazi alev aldı. Egemenlik Mahallesi'nde, 6119 Sokak üzerindeki Ayakkabıcılar Sitesi yakınında meydana gelen yangında, deri, plastik ve evsel atıklardan oluşan malzemeler alev aldı.

Yangının Yayılması ve Müdahale

Yangın kısa süre içerisinde büyük bir alana yayıldı ve yoğun duman yükselmeye başladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına almayı başardı.

Son Durum

Yangın, ekiplerin çabaları sonucunda kesin olarak söndürüldü ve kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide yangın çıktı. Deri, plastik ve evsel atıkların bulunduğu alandaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide yangın çıktı. Deri, plastik ve evsel atıkların bulunduğu alandaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide yangın çıktı. Deri, plastik ve evsel atıkların bulunduğu alandaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide yangın çıktı. Deri, plastik ve evsel atıkların bulunduğu alandaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide yangın çıktı. Deri, plastik ve evsel atıkların bulunduğu alandaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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