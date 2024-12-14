İzmir'de Avcı, Sarp Kayalıkta Düşerek Yaralandı: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Çeşme'de Sarp Kayalıklarda Yaralanan Avcı İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi'nde avcılık yapan bir kişi, sarp kayalıkta düşerek sol bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yaralının durumu 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, ulaşımın zorlu olduğu bölgeden yaralıyı tekne yardımıyla 200 metre aşağıdaki deniz kenarına indirdi.

Yaralının kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri de devreye girdi. Deniz yoluyla yakınlardaki bir limana taşınan yaralı, burada sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu olay, acil durum ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.