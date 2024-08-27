İzmir'de Baba Tarafından 3 Çocuk Katledildi: İntihar Girişimi

İzmir'de Trajik Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 45 yaşındaki baba Vesim Ş., 4 çocuğuna ateş açtı. Olay, Altındağ Mahallesi'nde, Çınar mevkisinde meydana geldi. Baba, 3 çocuğunu öldürüp birini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Olayın Detayları

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı durumda bulunan 11 yaşındaki Hira Nur ile baba müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Cenazelerin Nakli

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi sonrasında, hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden yaklaşık 1,5 kilometre taşınarak cenaze aracına yerleştirildi. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Boşanma Süreci ve Psikolojik Sorunlar

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Vesim Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu bilgisi edinildi. Akrabası Mustafa Karadaş, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Vesim'in karısı boşanma davası açmıştı. Biraz psikolojik sorunları vardı ama çocuklarına karşı böyle bir şey yapacak kadar kötü bir baba değildi. Yaralı çocuğu biz kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Çok üzgünüm." dedi.

Son Konuşmalar

Karadaş, Vesim Ş'nin eşiyle son konuşmasını şöyle aktardı: "Gel bak ben seni seviyorum, ayrılmayalım, çocuklarımız var. Daha küçük 2 yaşında, emzik emiyor' demiş. O da 'ben gelemem' cevabını vermiş." Bu ifadeler, olayın arka planındaki duygusal karmaşayı gözler önüne seriyor.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan 45 yaşındaki Vesim Ş. Çınar intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan Hira Nur (11) hastaneye kaldırılırken Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların naaşları incelemelerin ardından görevliler ve yakınları tarafından cenaze aracına taşındı.