İzmir'de Babasını Vuran G.S. Aranıyor

İzmir'de Silahlı Aile İçi Tartışma

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan bir olay, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Alınan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali önünde, G.S. ile babası A.S. arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir tartışma çıktı.

Babasına Ateş Açtı

Tartışma büyüdükçe tansiyon yükseldi ve G.S., babasına tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından olay yerinden aracıyla kaçan G.S., çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

A.S.'nin Durumu Ciddi

A.S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Jandarma, olayın ardından kaçan G.S.'yi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.