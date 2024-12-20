DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,61 -0,42%
ALTIN
2.945,85 -0,43%
BITCOIN
3.255.360,41 4,35%

İzmir'de Babasını Vuran G.S. Aranıyor

İzmir Buca'da tartıştığı babasını silahla yaralayan G.S. kaçtı, A.S.'nin hayati tehlikesi var.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:36
İzmir'de Babasını Vuran G.S. Aranıyor

İzmir'de Silahlı Aile İçi Tartışma

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan bir olay, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Alınan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali önünde, G.S. ile babası A.S. arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir tartışma çıktı.

Babasına Ateş Açtı

Tartışma büyüdükçe tansiyon yükseldi ve G.S., babasına tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından olay yerinden aracıyla kaçan G.S., çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

A.S.'nin Durumu Ciddi

A.S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Jandarma, olayın ardından kaçan G.S.'yi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta Ziyaretlerde Bulundu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İşgaline Sert Tepki: 'Batılı Ülkeler Görev Almalı'
3
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
4
CHP'li Suiçmez'den 2025 Bütçesine Sert Eleştiri: Faiz Ödemeleri Yüzde 13
5
Sivas'ta Dere Yatağına Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
İtalya'da Salvini'nin Yargılandığı Davanın Karar Duruşması Başladı
7
Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor