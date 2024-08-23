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İzmir'de Balık Ölümleri Artıyor: Su Kalitesi Bozuldu

İzmir Tarım Müdürlüğü, körfezdeki balık ölümlerinin su kalitesindeki bozulmadan kaynaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:50
İzmir'de Balık Ölümleri Artıyor: Su Kalitesi Bozuldu

İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üzerine Açıklama

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü, körfezde yaşanan balık ölümlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, artan sıcaklıklar, besin tuzları ve diğer kirleticiler, su kalitesinin bozulmasına yol açıyor.

İncelemeler ve Tespitler

Bayraklı ilçesi Meles Deltası'ndan gelen ihbarlar üzerine, müdürlük ekipleri bölgede detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelere göre, balık ölümleri 19 Ağustos'ta bölgede meydana geldi. Öne çıkan balık türleri arasında çok sayıda kefal, çipura ve kömürcü kaya balığı bulunuyor. Ayrıca, özelleşmiş analizler neticesinde deniz suyunun renginin kırmızıya döndüğü ve ötrofikasyon belirtilerine rastlandığı belirtildi.

Ölçüm Verileri

19 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde su sıcaklığı 28 derece, pH değeri 8,43, çözünmüş oksijen miktarı ise 7,47 miligram/litre olarak tespit edildi. Ancak, 20 Ağustos'ta balık ölümlerinin artarak devam etmesi üzerine, teknik ekipler yeniden inceleme yaptı ve su sıcaklığının 26,3 derece, pH değerinin 7,96, çözünmüş oksijen miktarının da 2,50 miligram/litreye düştüğünü kaydetti.

Karşıyaka'da Yayılım

Ayrıca, 21 Ağustos'tan itibaren balık ölümlerinin Karşıyaka ilçesine de sıçradığına dikkat çekilerek burada da denetim ve ölçümler gerçekleştirildi. Karşıyaka'daki tespitler arasında su sıcaklığının 28,8 derece, pH değerinin 8,33 ve çözünmüş oksijen seviyesinin 0,320 miligram/litre olduğu bilgisi yer aldı.

Analiz Çalışmaları Devam Ediyor

Müdürlük, olay mahallinden alınan su ve balık numunelerinin laboratuvarlarda analiz edildiğini ve sonuçların beklendiğini belirtti. Konunun hassasiyetle takip edildiği vurgulanarak, balık ölümlerinin su kalitesindeki bozulmaya bağlı olarak meydana geldiği öngörülüyor.

Kısa Bilgi: İzmir'deki balık ölümleri, çevresel faktörlerden kaynaklanan ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

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